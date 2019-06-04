2019/06/04 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ايران لـ لسعودية والامارات: انتظروا قراراً صادماً !

هاجم مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد

اللهيان، اليوم الثلاثاء، سياسات السعودية والإمارات تجاه بلاده،

مهدّداً في الوقت نفسه، بـ"قرار إيراني جديد وصادم" ضد الدولتين في

حال "لم توقفا مشاركتهما في الحرب الاقتصادية ضد إيران".وغرّد السياسي الإيراني المحافظ أمير عبد اللهيان عبر حسابه الرسمي

على "تويتر"، قائلاً إن "على حكام السعودية إن لم يوقفوا مسايرتهم

وتبعيتهم لأميركا في الحرب الاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية

الإيرانية، أن ينتظروا قراراً جديداً وصادماً من طهران".وأضاف عبد اللهيان أن "الوقت ينفد بسرعة لوقف السياسات الخبيثة

للسعودية والإمارات وإسرائيل" ضد بلاده.

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