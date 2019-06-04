القنصلية الايرانية بالبصرة تعلن عن اصدارها ثمانية الاف تأشيرة باليوم الواحد

2019/06/04 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القنصلية الإيرانية في البصرة عن اصدارها ثمانية الاف تأشيرة دخول مجانية (فيزا) كمعدل يومي للمواطنين العراقيين.مشيرة الى ان العدد في تزايد خلال فترة عيد الفطر المبارك.وقال مدير العلاقات العامة في القنصلية محمد إسماعيل لمراسل وكالة وطن للانباء وفقا للاتفاق المبرم بين العراق وايران في الأول من نيسان الماضي لتسهيل إجراءات السفر بين البلدين […]

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