2019/06/04 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التوقعات الجوية، الى موجة شديدة الحرارة في العراق وتستمر لعدة أيام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير للعراقيين.. موجة شديدة الحرارة تستمر لخمسة أيام) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير للعراقيين.. موجة شديدة الحرارة تستمر لخمسة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).