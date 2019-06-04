القانونية النيابية تؤكد رفضها “جرائم المعلوماتية” بصيغته الحالية

2019/06/04 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- عبر عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، عن رفضه لقانون جرائم المعلوماتية بصيغته الحالية، مؤكدا ان مجلس النواب عازم على اجراء تعديلات بما يتناسب مع الوضع العام.وقال العقابي في تصريح لـ/SNG/،ان “قانون جرائم المعلوماتية بالصيغة الحالية غير مقبول ولا نسمح بتمريره لوجود ركة فيه”، مبينا “يبدو ان اللجنة التي كتبته في ...

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