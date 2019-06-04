مدرب كرة الطلبة : مباراة الكأس الفرصة الأخيرة لفريقنا

2019/06/04 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مدرب كرة الطلبة ثائر أحمد مباراة فريقه في إياب ربع نهائي كاس العراق أمام نفط ميسان يوم الجمعة المقبل بأنها مباراة الفرصة الأخيرة ليستعيد الفريق شخصيته ويقنع أدارته وجماهيره بأنهم قادرون على تمثيل الفريق.وقال احمد لوكالة وطن للانباء أن الخسارة الأخيرة في الدوري أمام الزوراء بخمسة أهداف تمثل انتكاسة حقيقية ولم يقدم الفريق فيها […]

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