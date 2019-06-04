الكشف عن جائزة أفضل لاعب ومدرب في الدوري الألماني

2019/06/04 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أسدل الستار عن جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم للموسم المنقضي حديثاً 2018-2019 ، بالإضافة للإعلان عن جائزة أفضل لاعب صاعد في البطولة.

وفاز ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني هذا الموسم وجادون سانشو كأفضل لاعب صاعد، وفقاً لاستطلاع جرى على موقع الدوري الألماني لكرة القدم.وحصل البالغ من العمر 30 عاماً على 31.4 بالمئة من الأصوات بعد أدائه في الموسم الحالي ، حيث سجل 17 هدفاً في الموسم الذي انهاه دورتموند في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ.وسبق للنجم الألماني ماركو رويس الفوز بنفس الجائزة مرتين في عامي 2012 و 2014 ، فيما جاء الصربي لوكا يوفيتش مهاجم أينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني بنسبة 20.9 بالمئة.وحصد آدي هوتر مدرب اينتراخت فرانكفورت جائزة أفضل مدرب في الدوري الألماني 2018-2019 بعد أن قاد فريقه إلى بلوغ المربع الذهبي من بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الأول له.ونال هوتر 8ر41 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع على موقع الدوري الألماني ، فيما جاء فلورين كوفيلدت مدرب فيردر بريمن في المركز الثاني بحصوله على 15 بالمئة من الأصوات.انتهى

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