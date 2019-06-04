2019/06/04 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الثلاثاء، أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق الذي أبرمته مع روسيا لشراء منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية.وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية الممارسة على بلاده، إلا أن الرئيس التركي يصر على اتمام الصفقة.

وحذرت مسؤولة رفيعة في البنتاغون الأمريكي من الإصرار التركي على إتمام الصفقة مشددة على تأثير الاتفاق على برنامج مقاتلات "إف-35" المشترك بين واشنطن وأنقرة، وكذلك على تعاون تركيا مع حلف شمال الأطلسي".

نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، يوم الثلاثاء، قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إصرار بلاده على إتمام صفقة منظومة صواريخ إس-400 المبرمة مع روسيا، رغم الضغوط الأمريكية الممارسة على بلاده للانسحاب من الاتفاق.

أردوغان صرح قائلا: "اتفقنا (مع روسيا).



نحن عازمون.



لا تراجع عن ذلك"

وشكلت رغبة أنقرة بشراء منظومة "إس-400" الروسية مصدر خلاف أساسي بين تركيا والولايات المتحدة (المنضويتان في حلف شمال الأطلسي) ودفعت واشنطن للتهديد بفرض عقوبات.



انتهى/ ع

المصدر: فرانس برس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يؤكد عدم الانسحاب من صفقة إس-400 الروسية والبنتاغون يحذر) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يؤكد عدم الانسحاب من صفقة إس-400 الروسية والبنتاغون يحذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).