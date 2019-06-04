اعتقال انتحاري بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار

2019/06/04 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أفاد مصدر امني في حشد الانبار، الثلاثاء، باعتقال القوات الأمنية انتحاري بعملية دهم وتفتيش بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ / المعلومة/ ان” القوات الأمنية شرعت بحملة امنية واسعة النطاق استهدفت المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، على خلفية ورود […]

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