2019/06/04 | 16:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ماي لترامب: لا نريد استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
ماي لترامب: لا نريد استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ماي لترامب: لا نريد استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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