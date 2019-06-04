الصين تدعو رعاياها للحذر من مضايقات الشرطة الأميركية

2019/06/04 | 16:32

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متابعة :سومر نيوز

وجهت الصين، الثلاثاء، تحذيرين إلى رعاياها المسافرين إلى الولايات المتحدة، حضتهم من خلالهما على توخي ا...

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