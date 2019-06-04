الفتح: مساعي لتقديم أسماء النواب المتغيبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

2019/06/04 | 16:32

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بغداد:سومر نيوز

أعلن النائب عن تحالف البناء عباس يابر، الثلاثاء، عن مساعي نيابية لتقديم أسماء النواب المتغيبين واتخاذ ا...

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