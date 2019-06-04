الحشد الشعبي يصد تعرضا كبيراً لداعش على جرف النصر شمالي بابل

2019/06/04 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت هيئة الحشد الشعبي، إن قوات اللواء 47 تصدت حالياً لهجوم كبير شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي على منطقة الرويعية بالناحية، مشيرا إلى قتل عدد كبير من الإرهابيين>يذكر أن داعش يقوم بين فترة وأخرى بشن هجمات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية في المناطق الآمنة التي تم تحريرها من سيطرته. انتهى.ص.هـ.ح.

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