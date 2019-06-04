لبنان .. مقتل 4 عسكريين وإصابة آخرين بهجوم لتنظيم داعش في طرابلس

2019/06/04 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر محلي إن سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي تعرضت لهجوم بقنبلة يدوية قرب مراكز حكومية في طرابلس، أعقبها إطلاق نار كثيف، مشيراً إلى أن وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي توجهت إلى المكان وفرضت طوقاً أمنياً حول مبنى تحصن فيه منفذ الهجوم، ولكنه أقدم على تفجير نفسه قبل أن تقوم بمداهمته.وأكدت قيادة الجيش في بيانين متلاحقين أن ضابطا وعسكريا واثنين من قوات الأمن قتلا في الهجوم. انتهى.ص.هـ.ح.

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