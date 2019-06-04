قرارات “فورية” لتعزيز الطاقة الكهربائية في البلاد

2019/06/04 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

أصدر المجلس الوزاري للطاقة، الاثنين، عدة قرارات “فورية” لتعزيز الطاقة الكهربائية، منها قيام وزارة الصناعة بتزويد وزارة الكهرباء بـ ٣٥٠ محولة مختلفة القدرات، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لشراء المحولات من القطاع الخاص.

وقال مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان اطلعت عليه “الاتجاه برس”، إن “المجلس الوزاري للطاقة عقد، اليوم، اجتماعاً برئاسة عبد المهدي، لبحث واقع المنظومة الكهربائية ومستويات الانتاج والتوزيع والاستهلاك في بغداد والمحافظات واحتياجات المحطات الرئيسية والفرعية وايجاد الحلول للمشاكل الطارئة التي تواجه الشبكة الكهربائية، وأعمال صيانة واصلاح المحطات الكهربائية، كما ناقش عمل المولدات الأهلية”.

وأضاف البيان، أن “المجلس أصدر عدة قرارات فورية لتعزيز الطاقة الكهربائية أهمها قيام وزارة الصناعة ( شركة الصناعات الكهربائية ) بتزويد وزارة الكهرباء ب ٣٥٠ محولة مختلفة القدرات لسد الثغرات والاختناقات الحاصلة في قطاع التوزيع”.

وتابع، أن “المجلس قرر توفير التخصيصات المالية اللازمة من ميزانية الطوارئ لشراء المحولات من القطاع الخاص”، لافتاً إلى “قيام شركات وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة بالتعاقد على تصليح محولات التوزيع العاطلة التابعة لوزارة الكهرباء ، وفق عقد طويل الأمد”.

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