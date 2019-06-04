الصدر يقرر العفو عن أبو أسد الياسري بشروط

2019/06/04 | 17:11

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بغداد اليوم- بغداد

قرر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، العفو عن أبو أسد الياسري، الذي حرض على قتله، فيما و...





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