نائب يعزو التفجيرات الأخيرة الى موقف العراق في قمة مكة

2019/06/04 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… عد النائب عن محافظة كربلاء حامد الموسوي، الثلاثاء، ما شهده العراق من استهداف طال الموصل وكركوك والبصرة وآخرها الطارمية وأماكن اخرى “نتيجة مباشرة وثمن معجل للموقف الوسطي الوطني” الذي عبر عنه العراق في كل المواقف ومنها القمة العربية بالسعودية.وقال الموسوي في بيان تقلته / المعلومة /، أن “ الحشد الشعبي لن ينتظر […]

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