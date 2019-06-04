2019/06/04 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الخامنئي: التهديد والتطميع اللذان استخدمهما قوى الاستكبار لم يؤثرا حسابات السيد الخميني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/04 | 17:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الخامنئي: التهديد والتطميع اللذان استخدمهما قوى الاستكبار لم يؤثرا حسابات السيد الخميني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الخامنئي: التهديد والتطميع اللذان استخدمهما قوى الاستكبار لم يؤثرا حسابات السيد الخميني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).