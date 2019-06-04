2019/06/04 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..حذر عضو مجلس محافظة ديالى رعد المسعودي، الثلاثاء من تحركات لفلول داعش في عدة مناطق من المحافظة وموجة نزوج جديدة قد تشهدها المناطق.وقال المسعودي لـ/المعلومة/ ان “هناك تحركات لفلول داعش في نواحي ابو صيدا وكنعان والقرى المحيطة بها من الممكن ان ستفر عن موجة نزوج جديدة”.وأضاف ان “أي موجة نزوج جديدة بالمحافظة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بمجلس ديالى يحذر من تحركات لداعش في كنعان وابي صيدا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بمجلس ديالى يحذر من تحركات لداعش في كنعان وابي صيدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).