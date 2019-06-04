2019/06/04 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال صادق خان رئيس بلدية لندن اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رمز لنشطاء اليمين المتطرف على مستوى العالم وذلك في استمرار لصدام طويل بين الرجلين.وقال خان في مقابلة مع سكاي نيوز “علينا بالتأكيد أن نقول له: أنت تدرك أنك رمز لحركة اليمين المتطرف حول العالم” مشيرا إلى سياسات ترامب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس بلدية لندن يصف ترامب بأنه رمز لليمين المتطرف في العالم وكالة خطوة برس.

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