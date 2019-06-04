(فيديو) جريمة اغتصاب جنود عراقيين لامراة .. و التحرش الجنسي بطفلها يثير ردود فعل واسعة

2019/06/04 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : للاسبوع الثاني على الوالي يثر الفيديو المسرب على الهواء والذي تم بثه مباشرة على مواقع التواصل يظهر فيه جنود عراقيين وهم يتحرشون بطفل في مدينة الموصل شمالي العراق ويتحدثون عن اغتصاب أمه , و استعراض لقطات فاحشة استمر بتحقيق صدارة الترند واعادة التغريدات و كان اخرها التقرير الذي بثته قناة بي بي سي […]

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