2019/06/04 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اليوم الثلاثاء، تحذيره بخصوص تكرار محاولات داعش استهداف المناطق الآمنة والمواطنين الأبرياء، والسيطرات التي يتواجد فيها مختلف تشكيلات القوات المسلحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يدعو الى البدء بعمليات أمنية دقيقة لضرب خلايا الإرهاب النائمة بمناطق حزام بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يدعو الى البدء بعمليات أمنية دقيقة لضرب خلايا الإرهاب النائمة بمناطق حزام بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).