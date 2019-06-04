2019/06/04 | 17:22

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ريال مدريد وبايرن ميونخ يقدمان عرض خيالي لصلاح

الثلاثاء

04

حزيران

2019 :

04:47 pm

27

ريال مدريد و بايرن ميونخ مستعدين لدفع 180 مليون باوند لنادي ليفربول

من أجل التوقيع مع النجم المصري محمد صلاح

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