2019/06/04 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… جدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، تحذيره بشأن تكرار محاولات عصابات داعش الإرهابية استهداف المناطق الآمنة والمواطنين الأبرياء، مطالبا بعمليات أمنية دقيقة لضرب الخلايا النائمة لداعش في مناطق حزام بغداد.وقال الكعبي في بيان تلقته / المعلومة / ، “سبق وان أصدرنا بيانا عاجلا عقب تفجيرات محافظة كركوك، أكدنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تطالب بعمليات أمنية دقيقة لضرب داعش في حزام بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تطالب بعمليات أمنية دقيقة لضرب داعش في حزام بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).