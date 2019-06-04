2019/06/04 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يطالب الياسري بالحضور الى 'الحنانة' ويدعو للكف عن تهديده) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يطالب الياسري بالحضور الى 'الحنانة' ويدعو للكف عن تهديده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).