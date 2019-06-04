رئاسة البرلمان تدعو عبد المهدي لضرب الخلايا الإرهابية النائمة في مناطق حزام بغداد

2019/06/04 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى ضرب الخلايا الإرهابية في مناطق حزام بغداد.

وقال الكعبي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "سبق وان أصدرنا بياناً عاجلا عقب تفجيرات محافظة كركوك اكدنا فيه ضرورة اتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر ومراجعة الخطط الأمنية والبدء بعمليات استباقية ضد الخلايا النائمة التي تحاول ترتيب صفوفها من جديد لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية".





وأضاف أن "ما شهدته منطقة الطارمية يوم امس، من استهداف الجيش العراقي ، ومحاولات دخول الانتحارين والهجوم الداعشي في مناطق جرف النصر والقائم وغيرها ، تستدعي مواقف عاجلة وعملية من الجميع سيما الرئاسات والقيادات الأمنية العليا أمام مسؤولية حفظ الأرواح واتخاذ كافة الأساليب الكفيلة بردع الإرهاب ومحاسبة المقصرين".



ودعا الكعبي، القائد العام للقوات المسلحة، إلى "اتخاذ توجيه عاجل حول المباشرة باطلاق عمليات أمنية استباقية دقيقة وواسعة النطاق لضرب خلايا الإرهاب النائمة وتنشيط الدور الاستخباري في مناطق حزام بغداد والمناطق المحيطة لها ، فضلا عن التي تتكرر فيها الخروقات الأمنية في العاصمة وبقية المحافظات للإسراع بتطهيرها ، اضافة الى تحصين الشريط الحدودي بالتعاون مع القطعات الجوية".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من القوات الأمنية بهجوم مسلح أثناء إجراء عملية تفتيش بحثاً عن "إرهابيين" فجروا عبوة ناسفة على عجلة تابعة للأجهزة الأمنية في الطارمية، مشيرةً إلى قتل ثلاثة "إرهابيين" من الذين أطلقوا النار على القوات.

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