النزاهة النيابية:مجلس مكافحة الفساد يفتقر لادوات الرقابة

2019/06/04 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ان لجنتها معارضة لتشكيل المجلس الاعلى للفساد الا ان سكوتها يعد انتظار للنتائج قبل اتخاذ اي موقف حيال ذلك.

وكشفت نصيف في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الثلاثاء، عن ” تسلق بعض الجهات السياسية للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وجعله مطية لتحقيق مأربها ، فضلا عن التستر على بعض الملفات الكبيرة ، فيما بينت أن المجلس ليس بالمستوى المطلوب ويفتقر لأدوات الرقابة”.

وأضافت أن “المجلس يسير باتجاه لم يحدده رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وليس وفق ما مخطط له استراتيجيا، فضلا عن عدم تعاونه مع الشرطة الدولية لجلب المتهمين خارج البلاد”، مبينة أن “خطوات المجلس معارضة لخطوات عبد المهدي في محاربة الفساد و يفتقر لأدوات المراقبة وكشف الملفات كون أعضاءه غير كفؤين ولا يمتلكون إي معلومة عن إدارة الأجهزة الرقابية”.

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