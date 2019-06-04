أسسها اليسوعيون وجمعت يهودًا ومسلمين.. صور نادرة تروي قصة كلية بغداد

2019/06/04 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرفي عام 1929 وصل أربعة من الآباء اليسوعيين الأمريكيين إلى بغداد، جاؤوا بطلب من بطريرك الكلدان الكاثوليك في بغداد وبتوجيه من البابا بيوس الحادي عشر، وأسسوا كلية بغداد كمدرسة ثانوية للبنين.عرفت بـ "BC on the Tigris" من قبل الآباء، المدرسة كانت تحتوي على كادر من الآباء من مقاطعة نيو أنكلاند اليسوعية، فيما تقع المدرسة في شارع الأخطل بالأعظمية في بغداد على الضفة الشرقية من نهر دجلة.

تاريخ كلية بغداد يعود بشكل كبير إلى تاريخ بغداد نفسها.



كان أغلب طلبتها من اليهود والمسيحيين في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات والكثير من الأجانب من العوائل الملكلية والأرستقراطية

مسيحيو بغداد رحبوا بمجيء اليسوعيين، لكن المسلمين كانوا في البداية متشككين من اتجاهاتهم.



ولكن، لاحقًا قام المسلمون بمدح هذه المؤسسة حيث أصبح من الواضح أن مهمة اليسوعيين كانت لإغناء التعليم، وليس لتحويل المسلمين عن ديانتهم.



الثقة كبرت في اليسوعيين بكلية بغداد حيث كانوا يحتفلون بالأعياد المسيحية والمسلمة في ديار طلابهم، وصارت الكلية مسؤولة عن طلاب من العراق وليس من ديانة محددة أو مذهب معيّن.

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من شيدها وأين مقبرة قريش؟

تاريخ كلية بغداد يعود بشكل كبير إلى تاريخ بغداد نفسها.



كان أغلب طلبتها من اليهود والمسيحيين في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات والكثير من الأجانب من العوائل الملكلية والأرستقراطية.

خلال الخمسينيات، كانت تشكيلة كلية بغداد الطلابية تحتوي على 50% من المسلمين، 35% من المسيحيين الكاثوليك، و 15% من المسيحيين الأورثودوكس.



وقبل خروج اليهود من العراق بين عامي 1948 و 1951، شكّل اليهود نسبة ملحوظة من التشكيلة الطلابية.



وبمرور الوقت، كبر حرم الكلية ليضم تسعة بنايات كبيرة، من ضمنها مدرسة داخلية، مكتبة، ومختبرات.

تخرج منها في ذلك الوقت عدد كبير من العوائل الرفيعة.



نجاح كلية بغداد جعل اليسوعيون يقومون بتشكيل مؤسسة أخرى في بغداد عام 1956م، وهي جامعة الحكمة.



لكن في السبعينيات أُمِّمَتْ المدرسةُ واُلحقت إدارتها بوزارة التربية، ودائمًا ما كان أبناء المسؤولين يدرسون فيها، كما دخلها أبناء الرئيس الأسبق، صدام حسين، عدي وقصي في بداية الثمانينيات من القرن العشرين ودرسا فيها لمدة 6 سنوات.

"ألترا عراق" أعد لكم صور من كلية بغداد في بدايات القرن الماضي إلى ما بعد منتصفه، إليكم تفاصيلها:

من مراحل بناء كلية بغداد (أرشيف العراق المصور)

تشييد كلية بغداد (أرشيف العراق المصور)

مدخل كلية بغداد (أرشيف العراق المصور)

شعار كلية بغداد (أرشيف العراق المصور)

مؤسسو كلية بغداد..



الآباء اليسوعيين (أرشيف العراق المصور)

الآباء اليسوعيين في كلية بغداد (أرشيف العراق المصور)

قاعات كلية بغداد (أرشيف العراق المصور)

كلية بغداد في بداياتها (أرشيف العراق المصور)

حديقة كلية بغداد (أرشيف العراق المصور)

في حديقة كلية بغداد (أرشيف العراق المصور)

في باحة الكلية (أرشيف العراق المصور)

واجهة كلية بغداد (أرشيف العراق المصور)

باصات كلية بغداد في الأربعينيات (أرشيف العراق المصور)

أثناء ذهاب الطلاب نحو الباصات (أرشيف العراق المصور)

أحد أبواب كلية بغداد (أرشيف العراق المصور)

أثناء زيارة للملك فيصل لكلية بغداد (أرشيف العراق المصور)

استقبال الطلاب للملك فيصل الثاني (أرشيف العراق المصور)

باص كلية بغداد في الخمسينيات (أرشيف العراق المصور)

باص كلية بغداد في السبعينيات (أرشيف العراق المصور)

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