2019/06/04 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخامنئي: هزائم أميركا في المنطقة كانت نتيجة لجبهة المقاومة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخامنئي: هزائم أميركا في المنطقة كانت نتيجة لجبهة المقاومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).