قصيدتان بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل قائد الامة الاسلامية الكبير

2019/06/04 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقی الشاعر حميد حلمي البغدادي قصيدتين بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل قائد الامة الاسلامية الكبير آية الله العظمى الامام الخميني( قدس سره الشر...

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