(فيديوهات) في اول ايام العيد .. وصول و تدريبات المنتخب العراقي الوطني في تونس

2019/06/04 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اعلن مدرب المنتخب العراقي كاتانيتش عن القائمة النهائية لمنتخب العراق التي ستواجه منتخب تونس في السابع من الشهر الجاري وشهدت القائمة استبعاد هداف الدوري العراقي علاء عبد الزهرة , يس عراق تنشر مجموعة من اللقطات لوصول المنتخب العراقي وتدريباته قبل المباراة الودية

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