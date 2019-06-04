مكتب المرجع الخالصي : الثلاثاء متمم لشهر رمضان والاربعاء غرة شهر شوال لسنة 1440هـ

2019/06/04 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد مهدي الخالصي (دام ظله) في مدينة الكاظمية المقدسة، بتاريخ 29 شهر رمضان المبارك 1440هـ الموافق لـ 3 حزيران 2019م، ان يوم غد الثلاثاء 4حزيران 2019م هو المتمم لشهر رمضان المبارك لهذه السنة، وسيكون يوم الاربعاء 5 حزيران 2019م، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله على امة الإسلام بالخير والسلام، والمحبة والوئام، والوحدة والنصر المبين تحت راية الإسلام.

وجاء في نص البيان:

نظراً لعدم ثبوت هلال شهر شوال المكرم لسنة 1440هـ ، فسيكون يوم غد الثلاثاء 4حزيران 2019م هو المتمم لشهر رمضان المبارك لهذه السنة، وسيكون يوم الاربعاء 5 حزيران 2019م، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله على امة الإسلام بالخير والسلام، والمحبة والوئام، والوحدة والنصر المبين تحت راية الإسلام.

وسيكون الاجتماع في مدرسة الامام الخـالصي في تمام الساعة ٧:٣٠ صباحاً لأداء صلاة العيد في الساعة ٨:٠٠ صباحاً.

وينبغي الالتفات إلى وجوب التكبيرات بعد أربع صلوات من ليلة العيد (المغرب والعشاء من ليلة العيد وصلاة الفجر وتنتهي بصلاة العيد)، كما يجب المبادرة إلى إخراج زكاة الفطرة في هذه الليلة، وهي بمقدار صاع من الطعام بما يعادل (ثلاث كيلوات) من أوسط ما تطعمون أهليكم، والرز بأوسط أنواعه هو الطعام الغالب لأهل العراق على ما يظهر في هذه الأيام، ويمكن إخراجها نقداً وتقدر بحدود خمسة آلاف دينار عراقي لكل فرد ولمن يعيل.

مدرسة الإمام الخالصي

29 شهر رمضان المبارك 1440هـ

3 حزيران 2019م

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