دراسة: اللحوم البيضاء ترفع نسبة الكولسترول بالدم

2019/06/04 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشف علماء أمريكيون من معهد الأبحاث بمستشفى أوكلاند للأطفال بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أن استهلاك كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والبيضاء يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم.ووفقا للدراسة التي نشرت في الصحفية الجامعية، فإن استهلاك اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن يؤثر بنفس القدر على مستوى الكوليسترول في الدم.وقال رئيس فريق […]

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