عضو بمجلس ديالى يحذر من تحركات لداعش في كنعان وابي صيدا

2019/06/04 | 17:36

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بغداد:سومر نيوز

حذر عضو مجلس محافظة ديالى رعد المسعودي، الثلاثاء من تحركات لفلول داعش في عدة مناطق من المحافظة وموجة نز...

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