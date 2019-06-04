2019/06/04 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

دعا عضو هيئة رئاسة البرلمان، النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء، ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئاسة البرلمان تدعو عبدالمهدي لإطلاق عمليات دقيقة لضرب خلايا الإرهاب بحزام بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئاسة البرلمان تدعو عبدالمهدي لإطلاق عمليات دقيقة لضرب خلايا الإرهاب بحزام بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).