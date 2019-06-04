2019/06/04 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤولية حفظ الأرواح واتخاذ جميع الأساليب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: سبق وان أصدرنا تحذيرا من محاولات داعش استهداف المواطنين العزل والقوات الأمنية ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: سبق وان أصدرنا تحذيرا من محاولات داعش استهداف المواطنين العزل والقوات الأمنية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).