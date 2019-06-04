وزير الخارجيَّة يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الألمانيّ هايكو ماس

2019/06/04 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكّد وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم أهمِّية تحقيق الاستقرار بالمنطقة، والدفع باتجاه التوصُّل إلى حلحلة للأزمات على وفق المرجعيّات الدوليّة، مُعرباً عن تطلـُّعه لاستمرار التعاون بين بغداد وبرلين، واستمرار التنسيق، والتشاور حول القضايا الإقليميّة ذات الاهتمام المُشترَك.وتناول الجانبان خلال تلقي الحكيم اتصالا هاتفيا من نظيره الالماني هايكو ماس سُبُل تطوير العلاقات الثنائيَّة في مُختلِف […]

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