2019/06/04 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قُصي السهيل بتسمية ثلاث مرشحين لمنصب رئيس الجامعة او عميد الكلية الأهلية غير المرتبط بجامعة من قبل الجهات والهيئات المؤسسة.وقال مدير دائرة التعليم الاهلي الجامعي ايهاب ناجي عباس، إن وزير التعليم العالي الاستاذ الدكتور قُصي السهيل وجه بتسمية ثلاث مرشحين لمنصب رئيس الجامعة او عميد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه بتسمية ثلاث مرشحين لمنصب رئيس الجامعة والكلية الأهلية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه بتسمية ثلاث مرشحين لمنصب رئيس الجامعة والكلية الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).