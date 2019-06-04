فلكي: الدول العربية التي أعلنت ثبوت رؤية الهلال أمس ارتكبت

2019/06/04 | 17:42

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بغداد اليوم _ متابعة

أكد باحث فلكي كويتي، اليوم الثلاثاء، أن إعلان ثبوت رؤية هلال العيد أمس الاثنين، في عدد من ...





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