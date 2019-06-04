(فيديو) محطة بانزين في البصرة تعبىء ماء بدل البانزين .. و النتيجة فوضى داخل المحطة

2019/06/04 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : نشر ناشطون في مدينة البصرة فيديو لتوقف عشرات السيارات التي تعطلت بعد ان تزودت بالوقود من محطة بانزين بالماء بدلا عن الوقود … واشتكى العشرات بعد ان تعطلتهم مركباتهم داخل المحطة وخارجها كما يظهر في الفيديو الاتي : فيديو

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