مجلس ذي قار يخاطب الصحة بشأن إعادة العمل بالإقامة الدورية وتوحيد أسعار الأدوية في الصيدليات

2019/06/04 | 17:43

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بغداد اليوم- بغداد

خاطب رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس رحيم الخاقاني، وزارة الصحة لإعادة العمل بنظام الإقامة الدورية بدل الإقامة السنوية، وفيما أكد وجود تباين كبير بأسعار الأدوية في الصيدليات الأهلية، طالب الوزارة بوضع تسعيرة موحدة لها.

وقال الخاقاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هيأة الرأي في وزارة الصحة قررت قبل ثلاث سنوات أن تكون مدة الإقامة سنة واحدة، الأمر الذي انعكس سلباً على الأداء وولَّد مشاكل كبيرة في المحافظات"، مطالباً وزير الصحة بـ"التدخل الشخصي لغرض إعادة العمل بالإقامة الدورية وحسب ما معمول به سابقًا، والنظر بعين الإعتبار للمحافظات الجنوبية".

وأضاف رئيس مجلس محافظة ذي قار، إنه "خاطب وزارة الصحة لتوحيد أسعار الأدوية في الصيدليات الأهلية لوجود تفاوت غير مسبوق بين القيمة الحقيقية، بالإضافة إلى فرض رقابة صارمة عليها فيما يخص مناشئ الأدوية والاعتماد على المناشئ الرصينة".

وعلى صعيد ذي صلة، وجه المهندس رحيم الخاقاني، دائرة صحة ذي قار بـ"العمل بالتوصيف الوظيفي والملاك القياسي وتوزيع الكوادر الطبية بما يتناسب مع الحاجة، وتزويد المجلس بالهيكلية الجديدة للمؤسسات الصحية".

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