بغداد تتصدر المرتبة الاولى لانتاج النارنج وهذا المحفظات في البرتقال واللالنكي

2019/06/04 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، عن تصدر محافظة صلاح الدين بإنتاج البرتقال وبغداد بإنتاج النارنج فيما احتلت محافظة ديالى المرتبة الأولى بانتاج اللالنكي.

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