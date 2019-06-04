رسميًا.. ريال مدريد يحسم صفقة يوفيتش

2019/06/04 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، انتقال مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش، إلى ريال مدريد الإسباني خلال هذا الصيف.وأصدر النادي الألماني بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أكد خلاله إتمام انتقال الدولي الصربي إلى الريال.كما أوضح الريال في بيان آخر أن صاحب الـ21 عامًا سيوقع على عقد لمدة 6 مواسم، لينتهي في […]

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