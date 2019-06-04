وزير الخارجية يؤكد لنظيره الألماني أهمية تحقيق الاستقرار بالمنطقة

2019/06/04 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، أهمية تحقيق الاستقرار بالمنطقة، والدفع باتجاه التوصل إلى حلحلة للأزمات على وفق المرجعيات الدولية،

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