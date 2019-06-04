عبد المهدي يزور جرحى الجيش في مدينة الامامين الكاظمين الطبية

2019/06/04 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم جرحى الجيش في مدينة الامامين الكاظمين الطبية .وعبر عبد المهدي عن تمنياتي للجرحى الشفاء العاجل والعودة الى سوح العمل لمواصلة الدرب في خدمة بلدنا العزيز .

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