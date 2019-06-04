2019/06/04 | 17:53

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محافظ النجف الاشرف يوجه بفتج جميع ابواب مقبرة وادي السلام خلال العيد

وجه محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري قيادة شرطة النجف والمسؤولين عن

تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية لعيد الفطر المبارك بفتح جميع أبواب مقبرة وادي السلام وتقديم كافة الدعم والخدمات

للزائرين الوافدين للمدينة المقدسة.

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