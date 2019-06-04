2019/06/04 | 17:53

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بالفيديو ..



اندلاع حريق في ملعب الزوراء

اندلع حريق في ملعب الزوراء الرياضي اليوم الثلاثاء.

ويظهر مقطع الفيديو اندلاع حريق في احدى البنايات بملعب الزوراء

الرياضي ببغداد، وتصاعد اعمة دخان كثيفة دون معرفة سبب الحريق.

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