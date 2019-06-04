بالفيديو والصور.. اندلاع حريق في ملعب الزوراء في بغداد

2019/06/04 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق في ملعب الزوراء الرياضي في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء.

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