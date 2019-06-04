بالصورة.. ولادة حيوان مهدد بالانقراض

2019/06/04 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بعد انتظار طويل الأجل، شهدت حديقة حيوانات لينكولن بارك في شيكاغو، حدثا سعيدا بولادة حيوان مهدد بالانقراض.وانتظر رواد وموظفي حديقة الحيوانات 15 شهرا لولادة وحيد قرن أسود تمكن من الوقوف عقب 53 دقيقة فقط من مولده.وقال مايك موري، المسؤوال في حديقة الحيوانات: “تمثل الولادة الحفاظ عل نوع من الحيوانات المهددة بالانقراض […]

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