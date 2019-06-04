آراس حبيب: محافظتي ديالى وكركوك تمثلان

2019/06/04 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي، النائب آراس حبيب كريم، اليوم الثلاثاء، محافظتي ديالى وكركوك تمثلان "بيئة خصبة" للإستثمار السياسي والطائفي والعرقي.

وقال كريم في بيان ان "محافظتي ديالى وكركوك تمثلان بيئة خصبة للإستثمار السياسي والطائفي والعرقي، وهو ما يتناقض مع مبادىء العيش المشترك والسلم الإجتماعي"، مبينا ان "ما يجري في ديالى وكركوك هو تعبير عن وجود أزمة تختفي حيناً وتظهر حيناً أخر".

وبين كريم ان "الحل يبدأ في تشخيص الأسباب الحقيقية خلف ما يجري ورسم خارطة طريق للحل مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ سيادة الدولة من خلال تطبيق القانون بعدالة وحزم".

يشار الى ان محافظتي ديالى وكركوك تشهدان بين فترة واخرى خروقات امنية، تتسبب بمقتل واصابة العديد من مواطنيها.

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