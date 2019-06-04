موجة حر تقترب من الـ50 مئوية تجتاح البلاد

2019/06/04 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ رجح المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، بدء موجة شديدة من الحرارة تستمر لمدة 4 او 5 ايام.وقال عطية في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ان هنالك مؤشرات الى موجة شديدة الحرارة من المتوقع ان تجتاح مدن البلاد خلال بداية او منتصف الاسبوع المقبل تصل فيها درجات […]

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